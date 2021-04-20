Москва, , 14:21 — REGNUM Свыше 20 кораблей Черноморского флота (ЧФ) ВМФ России провели совместные учения с экипажами штурмовиков. Об этом 20 апреля сообщает отдел информационного обеспечения флота.

«Более 20 кораблей ЧФ РФ отработали совместные тренировки с экипажами штурмовиков Су-25СМ3 объединения ВВС и ПВО Южного военного округа в рамках контрольной проверки сил флота за зимний период обучения», — говорится в сообщении.

Также в нем указывается, что в отряд кораблей ЧФ входили фрегаты «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен», малые ракетные корабли «Грайворон» и «Вышний Волочек», а также ракетные катера, малые противолодочные корабли и большие десантные корабли и в ходе учений они использовали активные радиоэлектронные помехи и условно применяли средства противовоздушной обороны (ПВО).

Кроме того, уточняется, что параллельно эскадрильи штурмовиков отработали заход на боевой курс, условное применение ракет по неприятелю и уход из-под ответного удара корабельных средств ПВО.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Баренцевом море семь судов, вертолёт и самолёт приняли участие в учении по спасению аварийного корабля.