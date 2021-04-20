Москва, , 14:13 — REGNUM Есть комплекс причин, которые замедлили темпы роста цен на жильё в России, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Аяз Алиев.

«Действия ЦБ несколько остудили рынок. Кроме того, на рынок потихоньку приходит баланс, это связано с тем, что спрос упал, да и привлекательных предложений со стороны застройщиков стало меньше.

Пик продаж и спроса пройден. В своей основной массе кто хотел, тот уже приобрел жилье, в том числе и за счет программы льготной ипотеки.

Другая причина — это желание застройщиков продать максимально больше до того как программу льготной ипотеки ужесточат.

Для того чтобы это осуществить застройщики и девелоперы решили пока оставить цены на том уровне, который есть. Все эти причины послужили замедлению темпов роста цен.

Но пока действует программа льготной ипотеки цены продолжат и дальше расти, но темпы роста будут не такими высокими.

В дальнейшем цены на рынке во многом будут определяться действием ЦБ РФ, его переход на нейтральную монетарную политику приведет к росту стоимости кредита, падению спроса на жилье, а это в свою очередь отразится на ценах.

Как сообщало ИА REGNUM, в России в I квартале 2021 года темп роста цен на первичное жилье замедлился, составив 8% против 10% в IV квартале 2020 года.

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