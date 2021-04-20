Махачкала, , 14:12 — REGNUM В Дагестане число случаев летального исхода от осложнений, вызванных COVID-19, достигло 1434. За прошедшие сутки было зафиксировано еще три смерти пациентов от опасной инфекции, сообщили 20 апреля в федеральном оперативном штабе.

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По числу жертв COVID-19 Дагестан все еще опережает другие субъекты Северо-Кавказского федерального округа. Следом за ним идет Ставропольский край, где число скончавшихся достигло к утру 20 апреля 1311 человек.

Общее число носителей коронавируса в Дагестане составляет 31 904 человека, за прошедший день инфекция подтвердилась еще у жителей региона. В течение последнего месяца суточный прирост числа заразившихся не превышает 50 человек. Выздоровели за все время в республике 29 522 жителя региона.