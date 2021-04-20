Нджамена, , 14:11 — REGNUM Президент Чада Идрис Деби, победивший на выборах главы государства 11 апреля, скончался от полученных на передовой ранений. Об этмо 20 апреля сообщает France Press.

«Идрис Деби Итно только что испустил свой последний вздох, защищая территориальную целостность на поле боя, — говорится в заявлении военных. — Мы с глубокой горечью сообщаем народу Чада о смерти маршала Чада».

Как сообщало ИА REGNUM, на выборах президента Чада, которые проходили в стране 11 апреля, победу одержал действующий глава государства Идрис Деби, набравший свыше 79% голосов избирателей. 68-летний Деби занимал пост президента Чада с декабря 1990 года.

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