Бишкек, , 14:10 — REGNUM Генеральная прокуратура Киргизии не оставляет попыток добиться экстрадиции экс-президента Курманбека Бакиева из Белоруссии. Об этом заявил генпрокурор Курманкул Зулушев сегодня, 20 апреля, на заседании профильного парламентского комитета.

«Белорусские власти отказываются выдавать Бакиева. Но мы ведем работу по возврату незаконно выведенных Бакиевыми денежных средств», — подчеркнул глава надзорного ведомства.

Также он сообщил, что генеральная прокуратура пытается вернуть в страну сына беглого экс-главы государства — Максима Бакиева, и его брата — Жаныша Бакиева, чтобы отдать их в руки киргизского правосудия за совершенные ими многочисленные тяжкие и особо тяжкие преступления.

В свою очередь депутат Мирлан Жеенчороев обратил внимание генпрокурора на то, что сейчас аффилированные с Бакиевыми лица пытаются найти способы вернуть семье беглого экс-президента Киргизии его имущество, ранее национализированное киргизскими властями.

ИА REGNUM напоминает, что весной 2010 года в Киргизии произошла «Апрельская революция», в ходе которой был свергнут президент Курманбек Бакиев. Он вместе со своей второй женой и младшими детьми бежал в Минск и получил белорусское гражданство.

У себя на родине Курманбек Бакиев и его брат Жаныш Бакиев, возглавлявший службу госохраны, заочно осуждены и приговорены к пожизненному заключению с конфискацией имущества. Также аналогичный приговор был вынесен в отношении Максима Бакиева — старшего сына экс-президента Киргизии, который скрывается от правосудия в Великобритании.