Тюмень, , 14:09 — REGNUM Авиакомпания Smartavia с апреля 2021 года открывает регулярные рейсы из Тюмени в Санкт-Петербург. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта «Рощино».

Полётная программа будет выполняться на самолетах Боинг 737−800 и — 700. Все воздушные суда Smartavia имеют салоны одноклассной компоновки, обеспечивающие большую пассажировместимость.

Базовый билет из Тюмени в Санкт-Петербург авиакомпании Smartavia обойдется в 13 400 рублей. Самолеты будут выполнять рейсы по вторникам, четвергам и по выходным дням.