Москва, , 14:07 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал судьбоносным решение запретить чиновникам, госслужащим, муниципальным служащим, военным и так далее иметь второе гражданство или вид на жительство (ВНЖ), передает корреспондент ИА REGNUM 20 апреля.

«Мы сегодня рассматриваем законопроект, который внёс президент нашей страны, где конец положен второму гражданству. В этом смысл закона… Коллеги, давайте признаем — это решение судьбоносное для нашей страны», — сказал Володин.

Госдума в третьем чтении приняла закон о требованиях к гражданству руководства Банка России, послов, чиновников и военнослужащих.

Изменения вносятся в 25 федеральных законов. Запрет на иностранное гражданство и вид на жительство за рубежом распространяется на военную службу (в том числе в Вооруженных силах РФ, в войсках национальной гвардии, в спасательных воинских формированиях МЧС, Службе внешней разведки (СВР,) органах ФСБ, ФСО, органах военной прокуратуры, военных следственных органах и так далее) — иностранное гражданство или вид на жительство допускается для военной службы по контракту на должностях солдат, матросов, сержантов и старшин.

Кроме того, запрет коснется и государственной гражданской службы, в том числе дипломатической.

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