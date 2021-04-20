Бишкек, 20 апреля 2021, 14:07 — REGNUM Сотрудники госкомитета нацбезопасности Киргизии совместно с коллегами из службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД пресекли деятельность преступной группировки, специализировавшейся на производстве синтетических наркотиков.
Следственным органам удалось установить, что один из жителей столицы республики наладил изготовление и сбыт мефедрона среди молодежи Бишкека и Чуйской области.
В итоге его задержали при попытке продажи синтетических наркотиков в особо крупном размере.
В ведомстве отмечают, что стоимость одного грамма мефедрона на «черном рынке» в Киргизии составляет порядка 5 000 — 6 000 сомов (4 500 — 5 400 рублей).