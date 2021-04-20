Оттава, , 14:06 — REGNUM Разработчики Celeste анонсировали свой новый проект под названием Earthblade. Информация о нём появилась на сайте студии Extremely OK Games.

Авторы проекта позиционируют Earthblade как «двухмерную экшен-игру в бесшовном пиксельном мире». Дата её релиза пока неизвестна.

Напомним, что Celeste — это игра-платформер, разработанная канадской студией Matt Makes Games. Она получила множество положительных отзывов как от геймеров, так и от критиков.

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