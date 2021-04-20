Сеул, , 14:10 — REGNUM В 2020 году в Южной Корее зафиксировали сокращение числа «международных браков». Об этом сообщает The Korea Herald со ссылкой на Статистическую службу страны.

Согласно опубликованным данным, в прошлом году в стране было зарегистрировано 15 341 брак между гражданином Южной Кореи и гражданином другой страны, что составляет 7,1% от общего количество браков, зарегистрированных в стране (213 502).

Известно, что это минимальный показатель в стране за последние пять лет. Эксперты отмечают, что сокращение показателя может быть связано с жесткими ограничениями на передвижение за границу из-за пандемии коронавируса.

Число браков между южнокорейскими мужчинами и женщинами из других стран составило 11,1 тыс, а среди южнокорейских женщин и мужчин из других стран — 4241.