Бишкек, , 14:06 — REGNUM Исполняющий обязанности мэра столицы Киргизии Бактыбек Кудайбергенов поздравил бишкекских спортсменов и их тренеров с успешным выступлением на лицензионных турнирах и международных соревнованиях. Об этом сообщили в столичном муниципалитете сегодня, 20 апреля.

Глава города пожелал атлетам успехов на Олимпийских играх в Токио, после чего вручил десяти столичным спортсменам сертификаты на премию по 100 тысяч сомов (90 тысяч рублей) и их личным тренерам и преподавателям — по 50 тысяч сомов (45 тысяч рублей).

Также и. о. мэра наградил четырех директоров специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва благодарственными письмами и памятными подарками.