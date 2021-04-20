Самара, , 14:17 — REGNUM Подтопление низинных участков дорог и местности, примыкающих к бассейнам рек в Самарской области, может произойти из-за увеличения сбросов воды с Жигулевской ГЭС. Об этом 20 апреля сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Сообщается, что сбросы воды будут происходить с 20 апреля по 25 апреля:

«20 апреля — 11 000 ± 500 м куб/с, 21 апреля — 14 000 ± 500 м куб/с, 22 апреля — 17 000 ± 500 м куб/с, 23 апреля — 20 000 ± 500 м куб/с, 24 апреля — 23 000 ± 500 м куб/с, С 25 апреля по 2 мая — 25 000 ± 500 м куб/с».

В связи с этим могут быть потоплены низководные мосты, низинные участки местности, дорог, дачные участки и сельскохозяйственные угодья, которые примыкают к бассейнам рек Самара, Сок, Волга, расположенных в г. Самаре, г. Новокуйбышевск, г. Тольятти, м.р. Ставропольский, м.р. Сызранский, м.р. Красноярский, м.р. Волжский, м.р. Кинельский, м.р. Приволжский, м.р. Безенчукский.

Сообщается, что согласно данным на утро 20 апреля в регионе остается подтопленным один низководный мост в Кинельском районе около н.п. Бобровка: уровень воды над дорогой составляет 86 см. Проезд к этому населенному пункту осуществляется через н.п. Алексеевка (длина объездного пути составляет 39 км).

«Подтопленных территорий населенных пунктов, жилых домов, участков автомобильных дорог, социально значимых объектов и объектов экономики нет», — сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области создали рабочую группу по контролю за паводком.