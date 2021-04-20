Тегеран, , 14:11 — REGNUM Прогресс в вопросе о том, как именно США будут возвращаться к исполнению своих обязательств в рамках ядерной сделки, достигнут в ходе переговоров в Вене. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде, сообщает агентство ISNA.

«Мы добились хорошего прогресса в вопросе того, каким образом США будут возвращаться к своим обязательствам», — сказал Хатибзаде.

Он отметил, что переговоры идут по техническим вопросам, и обратил внимание, что сама ядерная сделка — Совместный всеобъемлющий план действий — обсуждению не подлежит. Процесс продвигается с трудом, так как иранская сторона должна убедиться, что США в самом деле исполнят свои обязательства.

Как сообщало ИА REGNUM, Хатибзаде также подтвердил, что Иран и Саудовская Аравия приступили к мирным переговорам при посредничестве Ирака.

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