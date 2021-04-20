Москва, , 14:02 — REGNUM Высока вероятность того, что на своем ближайшем заседании Банк России продолжит повышать ключевую ставку, которую он впервые с 2018 года повысил на заседании в марте 2021 года, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры финансовые рынки РЭУ им. Г.В. Плеханова Максим Марков.

«Тогда же Эльвира Набиулина допустила повышение ключевой ставки до 5−6% в рамках возвращения к нейтральной денежно-кредитной политике в течение 2021−2022 года.

Основная причина возможного увеличения ставки та же — сохранение высоких темпов инфляции (январь — 5,2%, февраль — 5,7%), рост которой начался в конце 2020 года.

Кроме того, к ней добавилась высокая волатильность рубля на валютном рынке. Эти и другие факторы в совокупности способствуют ускорению темпов роста ключевой ставки, очередное увеличение которой может произойти уже на заседании 23 апреля.

Величина роста ставки зависит от той стратегии возвращения к нейтральной политике, которую выберет Банк России в текущих экономических и политических условиях», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, аналитики считают, что Центральный банк Российской Федерации на заседании совета директоров 23 апреля может повысить ключевую ставку до 4,75%.

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