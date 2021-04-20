Москва, , 14:00 — REGNUM Двое сотрудников посольства Болгарии в Москве объявлены в России персонами нон грата. Такое решение МИД России принял в ответ на высылку российских дипломатов из Болгарии в марте 2021 года.

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В ведомстве пояснили, что 20 апреля посол Болгарии Атанас Крыстин был приглашён в российское Министерство иностранных дел, где ему была вручена нота об объявлении persona non grata первого секретаря консульской службы посольства Болгарии в России Николая Панайотова и первого секретаря службы по торгово-экономическим вопросам посольства Болгарии в России Чавдара Христозова.

«Указанным сотрудникам предписано покинуть территорию Российской Федерации в течение 72 часов», — подчернили в МИД.

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Напомним, 22 марта МИД Болгарии объявил двух сотрудников российского посольства в Софии персонами нон грата в связи со «шпионским» скандалом.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 апреля Министерство иностранных дел России объявило персонами нон грата 20 чешских дипломатов. Таким образом в российском ведомстве отреагировали на высылку российских дипломатов из Чехии.