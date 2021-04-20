Москва, , 14:02 — REGNUM Российские власти в настоящее время рассматривают вопрос о возможности открытия своего посольство в ливийском городе Бенгази. Об этом 20 апреля рассказал журналистам спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов.

«Речь шла о том, что какое-то консульское учреждение, присутствие будет на востоке, в Бенгази, как это было до 1992 года: у нас было генконсульство», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов заявил, что российское посольство в столице Ливии — Триполи — могут открыть до конца текущего года или даже раньше.