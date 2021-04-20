Ставрополь, , 13:58 — REGNUM В Ставропольском крае за прошедшие сутки выявлено всего 40 новых случаев заражения коронавирусом. За последние дни, начиная с 13 апреля, наметилась тенденция к снижению показателя заболеваемости более чем вдвое, сообщили 20 апреля в федеральном оперативном штабе.

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Общее число носителей коронавируса за все время пандемии на Ставрополье составило 52 115 человек. Из них выписаны в связи с выздоровлением 49 199 пациентов. Только за прошедший день сумели справиться с болезнью 96 жителей региона.

Не снижается в крае число случаев смерти от осложнений, вызванных коронавирусом. За прошедший день зафиксировано еще пять умерших. Общее число жертв COVID-19 достигло 1311 человек.