Москва, , 13:59 — REGNUM Экс-солистка группы «Ранетки» Елена Третьякова призналась, что бисексуальна. Об этом 20 апреля пишет издание «Рамблер».

По данным СМИ, Третьякова решилась на каминг-аут из-за шантажа бывшего продюсера. «Я начала рассказывать об этом сама, чтобы до него дошло: мне нечего бояться. Все мои эксперименты, отношения и прочее были по взаимному согласию со взрослыми людьми», — объяснила певица.

ИА REGNUM напоминает, что группа «Ранетки» существовала с 2005 по 2013 годы, в 2009 году она выступала на разогреве у американской певицы Бритни Спирс. Концерты коллектива собирали стадионы «Лужники» и «Олимпийский».

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