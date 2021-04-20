Томск, , 13:58 — REGNUM Первым компонентом вакцины от коронавируса «Спутник V» привит 61 151 житель Томской области. Об этом ИА REGNUM сообщили 20 апреля в областной администрации.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: третья волна у границ РФ, расслабляться рано»

Оба компонента вакцины получили 36 655 томичей. Прививочная кампания продолжается. Более 28 тысяч вакцинированных — жители региона старше 60 лет.

За весь период прививочной кампании Томская область получила 75 992 дозы вакцины «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V).

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 20 апреля в Томской области подтверждено 31 878 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 30 935 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Томской области за сутки подтверждён 31 случай заражения коронавирусом