Москва, 20 апреля, 2021, 13:54 — ИА Регнум. Команда Loko Esports стала победителем чемпионата РФС по интерактивному футболу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Федерации компьютерного спорта России.

Пресс-служба ФКС России Чемпионат РФС по интерактивному футболу

Финальная часть турнира состоялась 18 апреля 2021 года — участники соревновались в игре FIFA 21 в режиме Ultimate Team в командном формате. Каждый коллектив состоял из двух участников: по одному игроку на PlayStation 4 и Xbox One.

Победителем соревнований стала Loko Esports в составе Андрея «Timon» Гурьева и Роберта «Ufenok77» Фахретдинова. В финале команда по сумме трех матчей обыграла Tundra Esports в составе Степана «FunkBraza» Миховича и Антона «klenoff» Кленова.

Сообщается, что команда-победитель чемпионата РФС получила за победу 500 тыс. рублей. Помимо этого, все участники финала вошли состав сборной России по интерактивному футболу — теперь они будут представлять страну на международной арене.