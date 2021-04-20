Москва, , 13:54 — REGNUM Госдума во втором чтении и сразу в третьем приняла закон, который вводит штрафы за распространение в СМИ материалов иноагентов без соответствующей маркировки, передает корреспондент ИА REGNUM 20 апреля.

Поправками в КоАП вводится наказание за распространение в СМИ сообщений иностранного СМИ, выполняющего функции иностранного агента, российского юрлица, включенного в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, без указания на то, что эти материалы созданы или распространены иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента, или российским юрлицом, включенным в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

Штрафы на граждан предполагается установить в размере от 2 тыс. до 2,5 тыс. рублей, на должностных лиц — от 4 тыс. до 5 тыс. рублей, на юрлиц — от 40 тыс. до 50 тыс. рублей.

С 1 марта 2021 года в России вступил в силу закон о наказании иностранных агентов, которые не исполняют требования работы в стране. Вводятся штрафы для тех иноагентов, кто утаивает факт получения средств из-за рубежа, скрывает принадлежность к иноагентам, не предоставляет отчетность о том, как и на какие цели расходуются эти деньги, не маркирует свою продукцию упоминанием о ее принадлежности иностранному агенту. Наказываются и нарушения при распространении материалов иноагентов. Максимальный штраф для иноагентов-физлиц составит до 50 тыс. рублей.

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