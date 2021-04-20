Таллин, , 13:54 — REGNUM Эстония однозначно выступает на стороне Украины и сделает все «для сдерживания агрессивной России». Об этом было заявлено на заседании комиссии правительства Эстонии по безопасности.

Как сообщила пресс-служба кабинета министров, в ходе заседания его участники получили обзор деятельности вооруженных сил Российской Федерации вокруг Украины, а также других шагов РФ по якобы эскалации напряжения в отношениях с Украиной.

Председатель комиссии по безопасности, премьер-министр Кая Каллас заявила, что правительство Эстонии осуждает военное давление со стороны России и информационные операции, направленные против Украины.

«Мы призываем Россию воздерживаться от любой эскалации напряжения на Востоке Украины и в Крыму и придерживаться взятых на себя международных обязательств, в том числе в области контроля вооружений. Эстония тесно сотрудничает с союзниками и партнерами, чтобы применить все необходимые меры для сдерживания России. Эстония тверда как скала в поддержке суверенитета Украины, ее европейской и евроатлантической интеграции», — подчеркнула эстонский премьер.

В правительственную комиссию по безопасности входят премьер-министр, министр юстиции, министр обороны, министр экономики и инфраструктуры, министр внутренних дел, министр предпринимательства и информационных технологий, а также министр иностранных дел. Комиссия анализирует и оценивает ситуацию с государственной безопасностью и формирует позиции в области политики безопасности и обороны.