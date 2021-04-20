Москва, , 13:53 — REGNUM В Кремле не располагают данными о том, что Россия якобы ввела временные ограничения на полеты над частью Крыма и Черного моря. Об этом 20 апреля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Я не располагаю такой информацией», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Напомним, ранее «Интерфакс» со ссылкой на информацию от международного извещения для пилотов (NOTAM) сообщил, что Россия с 20 по 24 апреля якобы ввела временные ограничения на полеты над частью Крыма и Черного моря.

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