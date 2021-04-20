Москва, , 13:51 — REGNUM Госдума во втором и в третьем приняла закон о штрафах за неправомерное использование отличительного признака представителя средства массовой информации (СМИ), передает корреспондент ИА REGNUM 20 апреля.

За использование в ходе публичного мероприятия отличительного знака (признака) представителя СМИ, предусмотренного положениями федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», лицом, не имеющим права на его использование, планируется ввести штраф в размере от 20 тыс. до 30 тыс. рублей.

Вид и описание знака устанавливается МВД России по согласованию с Роскомнадзором и Союзом журналистов России.

Ранее глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев настаивал на создании реестра журналистов, а также единой формы удостоверений.

Проблема идентификации журналистов встала во время несогласованных акций, прошедших по России. Госдума приняла ряд законов, регламентирующих работу сотрудников СМИ на митингах и массовых мероприятиях.

В России зарегистрировано более 148 тыс. СМИ.

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