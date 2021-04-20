Улан-Удэ, , 13:51 — REGNUM В Улан-Удэ двух мужчин и двух женщин, обвиняемых в разбойном нападении на 12-летнего ребёнка, избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по Бурятии.

Инцидент произошёл вечером 17 апреля. Распивая спиртные напитки, в подъезде дома обвиняемые встретили потерпевшего, гостившего у своего деда в соседней квартире. Накануне он потребовал от пьяной компании не выпрашивать деньги у пенсионера на выпивку.

«Они преградили ему путь, после чего один из мужчин нанес школьнику удар пустой стеклянной бутылкой по голове. Затем вся компания принялась избивать упавшего мальчика, а одна из женщин похитила у него из кармана 1 тыс. рублей», — отметили в ведомстве.

Вторая женщина, угрожая убийством, пыталась отобрать телефон и снять кольцо с пальца ребёнка. Однако ему удалось вскочить на ноги и выбежать на улицу, откуда он позвонил в полицию. Обвиняемые были задержаны, однако отрицают свою вину.

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