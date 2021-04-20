Москва, , 13:49 — REGNUM Рост цен и льготные ставки по ипотеке на новостройки в 2020 году спровоцировал рост спроса и стоимость вторичного жилья. Сработала цепная реакция, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий эксперт отдела сделок с недвижимостью, финансовая группа Proffinans Лариса Ладыгина.

«По наблюдениям, те, кто покупают первичное жилье, как правило, также продают вторичку, перекладывая активы в новострой. Зачастую застройщики рекламируют — «обменяем прежнюю квартиру на новую».

Также при альтернативных сделках, меняя вторичку на вторичку, даже если бы и хотели продать дешевле, не могут это сделать, так как им необходимо купить в ипотеку по ставке, как правило, выше льготной.

В ситуацию заложены издержки вторичников по альтернативе. Следовательно, цены в регионах растут в связи с тем, что в Москву деньги вкладывать уже дорого — начинают строить на местах. Спрос есть, значит есть предложение.

Активно используется материнский капитал, люди предпочитают воспользоваться всем, что даёт государство: военная и субсидированная ипотека, и инвестируют во что только могут.

Разница в ставке может окупить затраты на ремонт и благоустройство, даже с ростом цен на стройматериалы. Логика простая — пока дают, надо брать.

Регионы годами могли ранее продавать объекты, а в пандемию «осели» на местах и даже начали зарабатывать на аренде.

Считаю, что бесконечного роста быть не может. Логично, что рынок должен консервироваться на некоторый период, все предпосылки к этому уже есть», считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России с января по март 2021 года темп роста цен на первичное жилье замедлился, составив 8% против 10% в предыдущем квартале.

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