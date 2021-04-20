Пекин, 20 апреля, 2021, 13:50 — ИА Регнум. Китайский автопроизводитель Haval (принадлежит компании Great Wall) представил на Шанхайской автовыставке прототип полноразмерного кроссовера Haval X-Dog. Снимки с автомобилем распространила пресс-служба компании.

Haval Haval X-Dog

Стоит отметить, что под названием dog автокомпания намерена вывести целое семейство автомобилей. В него уже входит среднеразмерный паркетник Big Dog.

X-Dog получит незамысловатый дизайн. Автопроизводитель оснастил автомобиль: контрастной крышей, большими бамперами, прямоугольной радиаторной решёткой, выштамповками на дверях и задних крыльях и круглыми фарами в духе Big Dog. Также стоит отметить, что ручки передних дверей у этой модели выдвижные, а на задних дверях они расположены в углах оконных рамок.

В качестве силовой установки у автомобиля подзаряжаемый гибридный мотор, базирующийся на полуторалитровом бензиновом турбодвигателе. Кроме того, для покупки будет доступен вариант с бензиновым двухлитровым «движком».

Ранее компания Haval получила в России Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на новый кроссовер Jolion. Эта модель появится на российском рынке до конца весны нынешнего года. Собираться Jolion будет на заводе компании Haval в Тульской области.

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