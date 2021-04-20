Москва, , 13:48 — REGNUM Организаторы двухчасового митинга на Манежной площади в Москве 21 апреля отказано в проведении мероприятия, сообщили в департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции столицы.

Мероприятие планировалось провести с 19 до 21 часа с количеством участников до 100 тыс. человек.

В департаменте объяснили отказ эпидемиологической ситуаций, отметив, что меры, принимаемые мэрией по снятию коронавирусных ограничений, адекватны обстановке и «не снимают запрета на проведение массовых публичных мероприятий».

«В связи с изложенным, проведение данных публичных мероприятий согласовано быть не может», — цитирует пресс-службу ТАСС.

В департаменте добавили, что в случае проведения мероприятия его организаторы и участники могут быть привлечены к ответственности в установленном порядке.

Как сообщало ИА REGNUM, публичные мероприятия в центре Москвы, призывы к участию в которых распространяются в Сети, не санкционированы местными властями, поэтому их проведение является незаконным, предупредили в столичной полиции.

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