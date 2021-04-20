Рига, , 13:47 — REGNUM Всего 412 из 131 500 предприятий Латвии включили в годовые отчеты своей деятельности расходы на научные разработки и технические инвестиции. Об этом сообщил Dienas Bizness со ссылкой на Департамент статистики Европейского союза.

Это один из худших показателей среди стран-членов ЕС. По данным Евростата, предприятия Латвии тратят на подобную деятельность почти 37 млн евро.

Исполнительный директор Латвийской федерации деревообрабатывающих предприятий Кристап Клаус заявил, что крупные компании с оборотом более 100 млн евро без вложений в исследования не могут развиваться, именно они больше всего инвестируют в эту сферу и адекватно отражают инвестиции в своих отчетах. Но таких предприятий в Латвии всего несколько десятков.

Он также посчитал маловероятным, что предприятия с малым оборотом будут готовы сотрудничать с научными учреждениями и софинансировать их разработки.

Эксперты уверены, что статистика не отражает полной картины, так как многие предприятия такие инвестиции не указывают, обозначая их как расходы на хозяйственную деятельность.