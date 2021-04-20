Москва, , 13:50 — REGNUM Большинство граждан России на майские праздники 2021 года планируют отдыхать у себя дома. Об этом 20 апреля заявил директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Проведенный опрос показал, что больше половины респондентов не планируют выезжать куда-либо на праздники. Вторым по популярностью местом отдыха стал загородный участок или дача.

«Первый вопрос, который мы задавали звучал так: где вы собираетесь отдыхать на ближайших майских каникулах. Можно было выбрать любое количество ответов. Мы видим, что, если говорить скажем так в целом, наверное, структура планов граждан на эти майски праздники не сильно изменилась. Большинство, 56% опрошенных, планируют отдохнуть дома. На садовый участок выехать планируется около трети», — сказал Родин.

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