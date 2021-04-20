Рига, , 13:45 — REGNUM Эпидемия коронавируса оказала негативное воздействие на демографическую ситуацию в Латвии. Об этом свидетельствуют данные Центрального статистического управления страны, сообщил «МК-Латвия».

Ожидания специалистами и демографами бейби-бума (бурного роста рождаемости — прим. ИА REGNUM), вызванного ограничениями и режимом карантина для семей и живущих вместе пар, не оправдались.

По данным статистики, если в 2019 году было зарегистрировано 18 786 новорожденных, то в «карантинном» 2020 году — только 17 376 новорожденных. В результате за год пандемии количество новорожденных уменьшилось на 1410, или на 7,5%.

Вопреки ожиданиям, декабрь 2020 года оказался и вовсе катастрофическим по результатам: число новорожденных упало на 16%. В январе 2021 года ситуация кардинально не улучшилась — падение на 13%.

По мнению журналистов латвийского СМИ, во время первой волны коронавируса, когда люди были заперты дома на самоизоляции, они вовсе не думали о продолжении рода. Как раз наоборот.

В обществе того периода преобладал страх. Рост безработицы, нестабильная ситуация, пугающая статистика, ограниченный доступ к системе здравоохранения, — все это привело к тому, что семьи стали откладывать рождение детей.

Кроме того, было неясно, как инфекция коронавируса может повлиять на развитие плода и протекание беременности.