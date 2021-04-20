Самара, , 13:47 — REGNUM 190 новых носителей коронавируса выявили за сутки в Самарской области. Об этом 20 апреля сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

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Сообщается, что всего в регионе выявили 59 674 случая заражения этой инфекцией. При этом всего по области была констатирована смерть 1370 пациентов с COVID-19, в том числе смерть 15 таких пациентов была зафиксирована за минувшие 24 часа.

Согласно данным федерального оперативного штаба, в регионе за сутки справились с инфекцией 223 человека, а всего победили вирус 56 732 человека.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 19 апреля в республике выявили 192 случая заражения коронавирусом.