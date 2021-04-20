Таллин, , 13:44 — REGNUM Принятие парламентом Эстонии поправок к Закону о профилактике инфекционных заболеваний и борьбе с ними (NETS) дает правоохранительным органам страны слишком много свободы за счет ограничения свободы самих граждан.

Об этом известный эстонский социолог Юхан Кивиряхк заявил на своей странице в социальной сети Facebook. Он напомнил, что 24 марта закон прошел второе чтение и теперь лишь от воли законодателей и активности общественности зависит, примет ли новый закон окончательную форму.

По словам социолога, вызванные новым законом массовые акции протеста в Эстонии свидетельствуют о нежелании граждан страны жить в полицейском государстве.

«Намерение дать полиции дополнительные полномочия, изменив закон, в данном случае выглядит в очень плохом свете. Это прямое подтверждение тому, что если парламент одобрит поправки, то мы постоянно будем видеть на улицах вооруженный до зубов спецназ, ограждения и водометы», — отметил Кивиряхк.

Он добавил, что видеокартинка из Таллина, на которой спецназ с собаками и металлические ограждения присутствуют в местах проведения акций протеста, создает не самую лучшую картинку Эстонии для иностранных зрителей.