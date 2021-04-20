Москва, , 13:44 — REGNUM Смена руководства на Кубе не скажется негативно на российско-кубинских отношениях. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии по поводу смены власти в этом латиноамериканском государстве.

Российский дипломат напомнила, что никакой сенсации и абсолютно никакой политической подоплёки в уходе Рауля Кастро с поста первого секретаря ЦК Коммунистической партии Кубы нет. О решении лидера Кубинской Революции оставить пост стало известно еще в апреле 2018 года, когда об этом было объявлено на заседании Национальной ассамблеи народной власти Кубы, в ходе которой Мигель Диас-Канель Бермудес был избран председателем Государственного совета и совета министров страны.

«Речь идёт о естественной смене поколений, не более того», — подчеркнула Захарова.

Она отметила, что в России высоко ценят личный весомый вклад Фиделя и Рауля Кастро в становление и продвижение связей с Россией по самому широкому спектру направлений.

«Рассчитываем, что мы и дальше будем следовать «рука об руку» с кубинским руководством, в полной мере сохранив преемственность в выстраивании двусторонних отношений в духе стратегического партнёрства», — добавила представитель российского внешнеполитического ведомства.

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«Россию и Кубу исторически связывают отношения верных союзников, основанные на взаимоуважении, доверии, солидарности и чувстве локтя. Мы намерены, как и прежде, прилагать все необходимые усилия для продолжения такой укоренившейся и всецело оправдавшей себя практики», — заключила Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 апреля руководство Компартии Кубы перешло в руки президента страны Мигеля Диаса-Канеля.