Москва, 20 апреля 2021, 13:44 — REGNUM Смена руководства на Кубе не скажется негативно на российско-кубинских отношениях. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии по поводу смены власти в этом латиноамериканском государстве.
Российский дипломат напомнила, что никакой сенсации и абсолютно никакой политической подоплёки в уходе Рауля Кастро с поста первого секретаря ЦК Коммунистической партии Кубы нет. О решении лидера Кубинской Революции оставить пост стало известно еще в апреле 2018 года, когда об этом было объявлено на заседании Национальной ассамблеи народной власти Кубы, в ходе которой Мигель Диас-Канель Бермудес был избран председателем Государственного совета и совета министров страны.
Она отметила, что в России высоко ценят личный весомый вклад Фиделя и Рауля Кастро в становление и продвижение связей с Россией по самому широкому спектру направлений.
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Как сообщало ИА REGNUM, 19 апреля руководство Компартии Кубы перешло в руки президента страны Мигеля Диаса-Канеля.