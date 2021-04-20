Рига, , 13:43 — REGNUM После введения так называемого «зеленого сертификата» вакцинированным от коронавируса может быть доступен более широкий спектр услуг и возможностей. Этого права будут лишены или ограничены в доступе к нему остальные группы населения.

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Об этом говорится в документе, представленном общественности министерством здравоохранения Латвии, сообщил Delfi.

Так, вакцинированных не будут проверять на коронавирус, если такие проверки регулярно проводятся в их рабочих коллективах. К привитым клиентам центра социального ухода или приюта для пожилых будут пускать посетителей, а сами они смогут выходить за пределы учреждений. При контакте вакцинированных клиентов и вакцинированных работников можно будет не использовать маски.

Вакцинированные могут не соблюдать домашний карантин после контакта с заболевшими, если сделают тест и получат негативный результат. Вакцинированные лица смогут не отправляться в самоизоляцию по прибытии в Латвию из стран с высокой заболеваемостью COVID-19, если тест окажется отрицательным.

Вакцинированные поставщики услуг также смогут не использовать средства индивидуальной защиты при предоставлении персонализированных услуг в замкнутом пространстве.

Более широкие привилегии, вакцинированные получат тогда, когда вакцин будет хватать на все население. В июне Европарламент планирует утвердить так называемый «зеленый сертификат» вакцинированного жителя Европейского союза.