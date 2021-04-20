Екатеринбург, , 14:17 — REGNUM На четырёх улицах Екатеринбурга установят знаки «Остановка запрещена». Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе горадминистрации.

В частности, в мэрии решили запретить парковаться на участках улиц Циолковского (от улицы Белинского до улицы Машинная), Чайковского (от улицы Фурманова до улицы Фрунзе), Союзная (от улицы Циолковского до улицы Авиационная) и Банникова (от улицы 40-летия Октября до улицы Красных Партизан).

Таким образом, уверены чиновники, удастся увеличить пропускную способность улиц. Ранее горожане жаловались на сложности с движением на данных участках.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в городе установили новые сигналы светофоров, предупреждающие водителей, осуществляющих поворот, о переходе пешеходов через дорогу.

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