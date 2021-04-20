Москва, , 13:42 — REGNUM Люди, исполняющие особые государственные функции и полномочия, должны быть защищены от возможного негативного влияния извне. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 апреля, об этом заявил глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

«При этом указанные ограничения не лишают человека права выбора: принимать эти условия или не связывать себя с государственной или муниципальной деятельностью», — отметил Крашенинников.

Он напомнил, что такие запреты в соответствии с Конституцией уже установлены для ряда должностей, в том числе для членов правительства, депутатов Госдумы, сенаторов РФ, судей, прокуроров и других. Конституцией предусмотрена возможность установления таких запретов и для других категорий должностей.

Госдума в третьем чтении приняла закон о требованиях к гражданству руководства Банка России, послов, чиновников и военнослужащих.

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