Джакарта, , 13:42 — REGNUM Представитель целевой группы по борьбе с коронавирусом Вику Адисасмито заявил, что новый штамм коронавируса B1617 еще не проник в Индонезию, сообщает Kompas.

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Новый штамм коронавируса B1617, известный своей двойной мутацией, является новым вариантом, обнаруженным в Индии.

По словам Вику Адисасмито, для предотвращения проникновения нового штамма коронавируса правительство Индонезии ввело специальные условия для въезда иностранных граждан и граждан Индонезии, возвращающиеся из заграничных поездок.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным целевой группы по борьбе с коронавирусом, в Индонезии за сутки выявили 5549 случаев заражения SARS-CoV-2.

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