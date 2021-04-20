Москва, , 13:48 — REGNUM Москва призывает другие страны успокоиться и преодолеть имеющиеся разногласия вместо того, чтобы устраивать «массовый психоз». Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил 20 апреля журналистам.

«Призываем всех успокоиться, отказаться от массового антироссийского психоза и конструктивно, спокойно вести диалог с тем, чтобы преодолеть те разногласия, которые имеются», — подчеркнул представитель Кремля.

Он отметил, что обвинения в любой хакерской атаке исходят в адрес Москвы от многих стран. Россия терпеть не может недружественные выпады и всегда отвечает на них, но остаётся открытой к диалогу.

Песков добавил также, что Москва никоим образом не является инициатором напряжённости, которая ощущается в последнее время с целым рядом государств.

Как сообщало ИА REGNUM, замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил 20 апреля, что противники из западных стран устроили против РФ «фронтальную атаку.»

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