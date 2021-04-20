Таллин, , 13:42 — REGNUM Сброшенные в Тихий океан около 1,3 млн тонн очищенной охлаждающей воды с японской АЭС «Фукусима» не представляют опасности. Об этом сообщил ERR со ссылкой на эстонских ученых, отметив, что оптимизм эстонцев не разделяют в Тайване, Южной Корее и Китае — ближайших соседях Японии.

По мнению профессора физики Таллиннского технологического университета Яан Калда, при большом желании и в Эстонии можно найти места, где можно получить дозу радиации, сопоставимую с той, что содержится в очищенной охлаждающей воде из Фукусимы, содержащий тритий.

«Тритий относительно безопасен для человека. Он радиоактивен, но это электрон с относительно низкой энергией, что на самом деле не очень опасно», — отметил Калда.

К тому же, напомнили ученые, период полураспада трития очень короток, поэтому, попадая в океан, он так и не достигнет поверхности до своего разложения.

Определенный радиационный фон создают и гранитные почвы, напомнила старший научный сотрудник центр компетенции по горючему сланцу Вирумааского колледжа технического университета Хелла Рийсалу. Поэтому в соседней Финляндии радиационный фон в два раза выше, чем в Эстонии. Радиационный фон содержит и солнечное излучение.

«Мы привыкли к этому излучению в течение миллионов и миллиардов лет, поэтому в нем нет ничего страшного. Оно окружает нас повсюду и в любое время», — подчеркнула эстонская ученая.