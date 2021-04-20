Кишинёв, , 13:43 — REGNUM Президент Молдавии Майя Санду, заявляя о необходимости переименовать государственный язык республики из молдавского в румынский, может спровоцировать раскол среди населения страны. Об этом 20 апреля сообщил в своём телеграм-канале лидер Партии социалистов Игорь Додон.

«Она пытается обратиться к Конституции, изменить название языка, спровоцировать напряжение в обществе, разделить молдаван по идентичности и языковым критериям. Госпожа президент, вас избрали по совершенно другой программе правительства и по другим причинам», — написал Додон.

Он добавил, что большинство жителей Молдавии считают свой язык молдавским, а его переименование не является актуальным для страны.

Напомним, 19 апреля Санду, выступая в ПАСЕ заявила, что хочет переименовать государственный язык Молдавии в румынский. Она отметила, что это можно будет сделать только с согласия парламента республики.

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