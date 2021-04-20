Киев, 20 апреля 2021, 13:41 — REGNUM Печерский районный суд Киева вынес решение о заочном аресте бывшего министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко. Об этом сообщила 20 апреля пресс-служба офиса генерального прокурора Украины.
Бывшего министра подозревают в незаконных поставках на Украину спецсредств из России во время «майданных протестов» в центре Киева в 2014 году.
Сторона обвинения считает, что в результате применения данных спецсредств в центре Киева тяжкие телесные повреждения получили 17 человек, средней тяжести — 23 человека, лёгкие — 45 человек, а один человек погиб.
Напомним, ранее Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввёл санкции в отношении Захарченко и ряда других беглых экс-чиновников времён президента Виктора Януковича.
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