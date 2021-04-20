Киев, , 13:41 — REGNUM Печерский районный суд Киева вынес решение о заочном аресте бывшего министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко. Об этом сообщила 20 апреля пресс-служба офиса генерального прокурора Украины.

Бывшего министра подозревают в незаконных поставках на Украину спецсредств из России во время «майданных протестов» в центре Киева в 2014 году.

«По данным следствия, с целью вооружения личного состава работников органов внутренних дел, экс-сотрудники министерства организовали в январе 2014 года незаконную поставку в Украину 13 тыс. 406 единиц гранат производства Российской Федерации… Указанные гранаты не входили в перечень специальных средств, состоящих на вооружении МВД Украины, и не прошли испытания…», — сказано в сообщении.

Сторона обвинения считает, что в результате применения данных спецсредств в центре Киева тяжкие телесные повреждения получили 17 человек, средней тяжести — 23 человека, лёгкие — 45 человек, а один человек погиб.

Напомним, ранее Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввёл санкции в отношении Захарченко и ряда других беглых экс-чиновников времён президента Виктора Януковича.

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