Чебоксары, , 13:54 — REGNUM В Чебоксарах 20 апреля с заявлениями о дистанционных хищениях денежных средств обратились семь жителей города. По всем фактам возбуждены уголовные дела, сообщает пресс-служба УМВД по столице Чувашии.

В числе пострадавших — жители от 28 до 64 лет. Одна из потерпевших по убеждению лжесотрудника банка оформила кредит и лишилась более 100 тыс. рублей. 64-летний пенсионер потерял 11 тыс. рублей после того, как сменил абонентский номер телефона, но услугу мобильный банк не отключил. Решив заработать на ставках на спорт, лишилась свыше 33 тыс. рублей жительница Чебоксар. Еще один горожанин перечислил 25 тыс. автору объявления о продаже игровой приставки. 61-летний мужчина пытался приобрести гидравлический пресс и лишился более 13 тыс. рублей. Ни один из покупателей товар не получил.

Сотрудники правоохранительных органов напоминает, чтобы жители не спешили совершать по просьбе незнакомцев операции по карте, не сообщали пароли и не соглашались на 100% оплату товаров при покупке через сомнительные сайты.

ИА REGNUM напоминает, в апреле 2021 года к 84-летней чебоксарке под предлогом оказания ремонтных услуг пришли двое мужчин, представлявших зарегистрированную за пределами Чувашии организацию. Они убедили её в необходимости ремонта в квартире под предлогом предоставления якобы положенного ей льготного сертификата «Дети войны», предусматривающего существенную скидку. Обязательным условием была немедленная оплата 130 тыс. рублей аванса, что и было сделано.

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