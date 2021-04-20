Махачкала, , 13:38 — REGNUM Руководитель Дагестана Сергей Меликов обнародовал информацию о своих доходах в 2020 году. Согласно декларации, опубликованной на сайте главы региона, он заработал 4,9 млн рублей. Доходы его супруги составили около 793 тыс. рублей.

В пользовании у Меликова и его супруги имеются два земельных участка общей площадью около 1,790 тыс. кв. м и жилой дом площадью 167,6 кв. м. Есть у четы Меликовых также квартира, площадь которой составляет 195,7 кв. м.

Помимо этого, у врио главы Дагестана в собственности находятся два нежилых здания площадью 47,4 кв. м и 36,8 кв. м, а у его супруги — два машиноместа. В декларации о доходах также указан внедорожник Lexus LX 570, которым владеет Сергей Меликов.

Напомним, врио главы Дагестана Сергей Меликов был назначен на должность руководителя республики в октябре 2020 года. До этого он в течение одного года представлял Ставропольский край в Совете Федерации.