Москва, , 13:38 — REGNUM В майские праздничные выходные дни жители России в 2021 году планируют в среднем потратить 19 тыс. 612 рублей, приводит данные ВЦИОМ.

Отложили планы на отдых в мае 24%. Главная причина — недостаточно финансовых средств (59%). Также среди причин отказа от поездок — выбранное место закрыто из-за пандемии (12%), не позволяет здоровье (10%).

При этом 64% не опасаются путешествовать, несмотря на коронавирус. Среди безопасных стран они назвали Абхазию (12%), Турцию (12%) и Германию (9%). Не поехали бы ни в какую страну 25% граждан.

Телефонный опрос проведен в апреле 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, более половины жителей России (56%) в 2021 году намерены провести майские праздники дома.

Читайте подробнее: Жители РФ рассказали о планах на майские праздники