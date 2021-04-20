Таллин, , 13:37 — REGNUM В столице Эстонии практически каждая четвертая из 7100 порций вакцины против коронавируса осталась неиспользованной. Об этом координатор вакцинации при таллинской городской управе Эстер Эпик сообщила stolitsa.ee.

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Объясняя причину такого результата, Эпик сообщила, что было довольно много людей, категорически отказывавшихся от вакцинации вакциной производителя AstraZeneca. Действовавший во время вакцинации инфоцентр получил немало вопросов от обеспокоенных горожан на тему именно этой вакцины.

«Значительная часть людей просто не успела отреагировать на предложение вакцинироваться. Слишком быстро все происходило», — призналась чиновница мэрии.

Она добавила, что люди в возрасте старше 65 лет не так легки на подъем и к ним надо искать индивидуальный подход. Именно по причине не самой высокой явки вакцинация пожилых в Таллине в воскресенье, 18 апреля, закончилась досрочно — не было желающих привиться.

К тому же, считает Эпик, негативно на ситуацию повлиял отказ госструктур снизить возрастную планку вакцинирующихся, чтобы за вакциной могли прийти более молодые горожане.