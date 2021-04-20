Рига, , 13:36 — REGNUM Со вторника, 20 апреля, в Латвии началась вакцинация от коронавируса пятой приоритетной группы жителей страны, в нее входят сотрудники министерства внутренних дел, военнослужащие.

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Об этом латвийское гостелевидение LTV сообщило со ссылкой на министра здравоохранения Даниэля Павлютса. Вакцинация коснется примерно 27 000 человек: 11 000 военных и 17 000 полицейских.

Начинается вакцинация и расквартированных в Латвии военнослужащих международной боевой группы стран НАТО.

Одновременно завершается вакцинация учителей и педагогов системы образования Латвии. Их вакцинация началась 12 апреля, прививку от COVID-19 первыми получили сотрудники дошкольных учреждений, работники специальных школ и педагоги 1−6 классов.