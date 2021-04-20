Нур-Султан, , 13:36 — REGNUM Подъемные пособия для молодых медиков, прибывающих на работу в казахстанские сёла, планируется увеличить в десять раз. Об этом 20 апреля заявил министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой на заседании правительства.

По его словам, подъемные пособия будут увеличены со 100 месячных расчетных показателей (МРП) до 1000 МРП, или с 291,7 тыс. тенге ($675) до 2,9 млн тенге ($6755). Кроме того, молодых специалистов будут обеспечивать жильем.

Цой добавил, что к 2023 году заработные платы сельских медиков будут в 2,5 раза превышать средний размер заработной платы в Казахстане. Министр добавил, что в настоящее время в сельском здравоохранении трудятся 14,8 тыс. врачей.

Вместе с тем нехватка специалистов на селе составляет 3,1 тыс. вакансий. Цой сказал, что дополнительные меры полностью обеспечат сёла врачами.