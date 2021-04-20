Уфа, , 13:39 — REGNUM Тела двух человек обнаружили во время тушения пожара в частном жилом доме в Башкирии. Об этом 20 апреля сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Сообщается, что спасателей Янаульского района подняли по тревоге на тушение пожара в жилом доме в деревне Верхняя Барабановка.

Прибыв на место происшествия, они зафиксировали горение бани, сарая и жилого дома. Вскоре открытое горение было ликвидировано.

Отмечается, что во время борьбы с огнем сотрудники спасательной службы обнаружили тела женщины и мужчины. Сейчас специалисты устанавливают причины возгорания.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что спасатели в Башкирии в ходе тушения пожара в доме спасли двух новорожденных.