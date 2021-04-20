Тюмень, , 13:35 — REGNUM В Тюменской области 20 апреля продолжается тушение пожара на территории Песьяновского природного заказника, недалеко от деревни Бурлаки, без угрозы населённому пункту. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ишимского района.

Также зарегистрированы палы травы вблизи деревни Сорочкина и вблизи «Аминосиба». Возгорания ликвидируются силами ПСЧ 53 и сотрудниками «Тюменской авиабаза».

Напомним, с 20 апреля до 10 мая в Тюменской области действует особый противопожарный режим.